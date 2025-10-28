Juve l’annuncio di Marino | A gennaio servirà incassare | ESCLUSIVO
Il dirigente è intervenuto a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ su youtube Non solo Spalletti come nuovo allenatore. Un altro tema al centro dei pensieri dei tifosi della Juve è l’attacco: “È il problema su cui bisognerà intervenire, che andrà poi ristrutturato”, ha raccontato Pierpaolo Marino in un’intervista a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ su youtube. “ Il mancato riscatto di Kolo Muani è stato un grosso problema, David e Openda non stanno rendendo – le sue parole-. Secondo me c’è da prendere giocatori diversi. E tenere Vlahovic a mezzo servizio è avere una pedina sprecata, non si può pensare che possa risolvere le gare da subentrante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
