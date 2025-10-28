Juric regala pillole di ottimismo L’Atalanta farà una grande partita e avrebbe meritato 8 punti in più A Lookman manca soltanto il gol

L’Atalanta di Ivan Juric stasera nella bolgia della New Balance Arena attende i gol dei suoi attaccanti e la prima rete stagionale di Lookman. La Dea, che non vince in campionato dal 20 settembre e sta infilando un pareggio dietro l’altro, vuol spezzare la maledizione “sotto porta“ contro il Milan. Nerazzurri che stanno costruendo tanto e concretizzando poco, come continua a ripetere Ivan Juric, soddisfatto del rendimento della sua squadra e del gioco, meno della precisione in fase conclusiva. "Analizzando i nostri dati, il nostro volume di gioco, bastava avere più qualità in zona gol e potevamo avere anche otto punti in più", ha ribadito alla vigilia il tecnico di Spalato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

