Julio Velasco e Jesi | Orgoglioso di averlo avuto al mio fianco…

28 ott 2025

Nel cuore della Regione Marche, la città di Jesi (Ancona) conserva un capitolo fondamentale della storia del volley italiano: l’arrivo di Julio Velasco nel 1983. L’eccezionale e inimitabile tecnico argentino, destinato a diventare uno dei più grandi manager della storia dello sport mondiale, iniziò proprio a Jesi a costruire il suo mito. A distanza di oltre quarant’anni, il suo primo vice-allenatore italiano, l’ex manager bancario jesino Alberto Santoni, ha condiviso emozioni e riflessioni che raccontano un’epoca irripetibile. Julio Velasco e l’arrivo in Italia a Jesi (Serie A2 198384): la rivoluzione tecnica che ha cambiato il volley. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

