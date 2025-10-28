Julia Roberts auguri alla Pretty Woman dal sorriso che incanta e antesignana dell' ascella da red carpet non depilata

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquantotto anni il 28 ottobre e una sola, grande, certezza: Julia Roberts, che ha sfoggiato l'ascella selvaggia in tempi non sospetti e portatrice sana di una cascata di riccioli ramati (che ha provato a modificare ma rimangono il suo signature), è la nostra diva hollywoodiana del cuore dal sorriso più bello di tutte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

julia roberts auguri alla pretty woman dal sorriso che incanta e antesignana dell ascella da red carpet non depilata

© Vanityfair.it - Julia Roberts, auguri alla Pretty Woman dal sorriso che incanta e antesignana dell'ascella da red carpet non depilata

News recenti che potrebbero piacerti

Julia Roberts spegne le candeline il 28 ottobre: tutti i vip che festeggiano oggi il compleanno - Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al genio di Bill Gates, passando per il talento italiano di Eros Ramazzotti: una carrellata di personaggi straordinari che festeggiano in questa data ... Come scrive supereva.it

Buon compleanno Bill Gates, Eros Ramazzotti, Julia Roberts… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Riporta romadailynews.it

Richard Gere e l’aneddoto su Pretty Woman: “Al primo incontro con Julia Roberts non ero proprio sicuro di voler recitare con lei…” - “In Pretty Woman ci siamo divertiti tantissimi, Julia e io abbiamo avuto un accordo incredibile”, così Richard Gere ospite a Che tempo che fa sul Nove. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Julia Roberts Auguri Pretty