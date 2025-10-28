Julia Roberts auguri alla Pretty Woman dal sorriso che incanta e antesignana dell' ascella da red carpet non depilata

Cinquantotto anni il 28 ottobre e una sola, grande, certezza: Julia Roberts, che ha sfoggiato l'ascella selvaggia in tempi non sospetti e portatrice sana di una cascata di riccioli ramati (che ha provato a modificare ma rimangono il suo signature), è la nostra diva hollywoodiana del cuore dal sorriso più bello di tutte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Julia Roberts, auguri alla Pretty Woman dal sorriso che incanta e antesignana dell'ascella da red carpet non depilata

Ayo Edebiri e Julia Roberts sono le straordinarie protagoniste di After The Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino, al cinema. #AftertheHunt https://bit.ly/AfterTheHunt_Biglietti - facebook.com Vai su Facebook

Da quando l'attrice Julia Roberts lavora con la stylist Elizabeth Stewart, il suo modo di vestirsi è cambiato. Ma a conquistarci sono i look mannish (e non solo) per il press tour di After the Hunt - X Vai su X

Julia Roberts spegne le candeline il 28 ottobre: tutti i vip che festeggiano oggi il compleanno - Dall'iconico sorriso di Julia Roberts al genio di Bill Gates, passando per il talento italiano di Eros Ramazzotti: una carrellata di personaggi straordinari che festeggiano in questa data ... Come scrive supereva.it

Buon compleanno Bill Gates, Eros Ramazzotti, Julia Roberts… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno - Riporta romadailynews.it

Richard Gere e l’aneddoto su Pretty Woman: “Al primo incontro con Julia Roberts non ero proprio sicuro di voler recitare con lei…” - “In Pretty Woman ci siamo divertiti tantissimi, Julia e io abbiamo avuto un accordo incredibile”, così Richard Gere ospite a Che tempo che fa sul Nove. Lo riporta ilfattoquotidiano.it