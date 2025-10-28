Julia Roberts 58 anni di grazia e ironia | dieci lezioni per vivere con leggerezza e senza rimpianti

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla gentilezza come forza interiore all’importanza di proteggere la propria autostima, fino all’autenticità dell’amore. Ecco, 10 lezioni di vita da pretty Julia che festeggia 58 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

julia roberts 58 anni di grazia e ironia dieci lezioni per vivere con leggerezza e senza rimpianti

© Vanityfair.it - Julia Roberts, 58 anni di grazia e ironia: dieci lezioni per vivere con leggerezza (e senza rimpianti)

Argomenti simili trattati di recente

julia roberts 58 anniJulia Roberts, 58 anni di grazia e ironia: dieci lezioni per vivere con leggerezza (e senza rimpianti) - Dalla gentilezza come forza interiore all’importanza di proteggere la propria autostima, fino all’autenticità dell’amore. Lo riporta vanityfair.it

julia roberts 58 anniL'attrice statunitense è l’emblema dell’equilibrio tra corpo e mente: ecco come si tiene in forma - Julia Roberts oggi compie 58 anni ed è sempre in splendida forma grazie all'equilibrio a tavola e anche in palestra. Come scrive gazzetta.it

julia roberts 58 anniConoscete la vera storia del sorriso di Julia Roberts? - Julia Roberts non ha mai voluto renderlo un marchio né un simbolo di perfezione. amica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Julia Roberts 58 Anni