La prima stagione del nuovo ciclo olimpico sta per volgere al termine quando mancano un Grand Prix (14-16 novembre a Zagabria) e due Grand Slam (28-30 novembre ad Abu Dhabi e 6-7 dicembre a Tokyo) alla conclusione del World Tour 2025 di judo. Il bilancio dell’Italia nei due grandi eventi andati in scena quest’anno è ampiamente positivo, inoltre sono arrivati anche alcuni risultati positivi anche nei vari tornei del circuito maggiore. In base all’ultimo aggiornamento della World Ranking List, i migliori judoka azzurri in classifica sono le campionesse mondiali di Budapest Alice Bellandi (che è anche oro olimpico in carica) e Assunta Scutto, rispettivamente terza nella -78 kg e quarta nella -48 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati. Bellandi sul podio, 6 azzurri in top10