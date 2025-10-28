Josep Martinez tragedia per il portiere dell’Inter! Investito un uomo di 81 anni in carrozzina Cosa è successo?

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josep Martinez incidente: il portiere dellInter coinvolto in una tragedia alle porte di Milano Un grave incidente ha visto coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez, gettando nello sconforto l’ambiente nerazzurro e l’intero mondo del calcio italiano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il giocatore spagnolo è rimasto coinvolto in un drammatico episodio avvenuto nei pressi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

josep martinez tragedia per il portiere dell8217inter investito un uomo di 81 anni in carrozzina cosa 232 successo

© Calcionews24.com - Josep Martinez, tragedia per il portiere dell’Inter! Investito un uomo di 81 anni in carrozzina. Cosa è successo?

Scopri altri approfondimenti

josep martinez tragedia portiereRepubblica - Tragedia per Josep Martinez: il secondo portiere dell'Inter ha investito e ucciso un anziano in carrozzina - La tragedia si è consumata nei pressi di Appiano Gentile: la vittima aveva 81 anni. Lo riporta msn.com

josep martinez tragedia portiereJosep Martinez, il secondo portiere dell'Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina - Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica. Da msn.com

josep martinez tragedia portiereInter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Tragedia Portiere