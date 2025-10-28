Josep Martinez sotto indagine per omicidio stradale | Suv e cellulare sequestrati al portiere dell’Inter

Fenegro (Como) – Un urto improvviso contro la carrozzina elettrica che attraversava la strada, senza che l’auto avesse il tempo di frenare. E che non ha lasciato scampo a Paolo Saibene, pensionato di 81 anni di Fenegrò, colpito martedì mattina 28 ottobre alle 9.45 dall’auto guidata da Josep Martinez Riera, 27 anni, secondo portiere dell’Inter, diretto verso Limido Comasco alla guida di una Sealion Byd. La carrozzina si è ribaltata sbalzando l’uomo a terra, e all’arrivo dei soccorsi, pochi minuti dopo, il medico ha constatato l’immediato decesso del pensionato. La dinamica dell’incidente: la pista ciclabile, la strada tagliata con la carrozzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Josep Martinez sotto indagine per omicidio stradale: Suv e cellulare sequestrati al portiere dell’Inter

