Josep Martinez shock Repubblica | il portiere dell’Inter ha investito e ucciso un anziano in carrozzina Annullata la conferenza di Chivu

, la ricostruzione. Una tragedia ha scosso profondamente l’ambiente dellInter. Nelle immediate vicinanze di Appiano Gentile, non lontano dal centro di allenamento della squadra nerazzurra, si è verificato un  incidente stradale mortale  che ha visto coinvolto uno dei suoi tesserati. Il giocatore alla guida del veicolo era il secondo portiere dell’Inter,  Josep Martínez. Il drammatico evento è avvenuto a Fenegrò, in provincia di Como. Come riportato da  Repubblica, l’ex portiere del Genoa ha investito un uomo di 81 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

