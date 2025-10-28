Josep Martinez shock Repubblica | il portiere dell’Inter ha investito e ucciso un anziano in carrozzina Annullata la conferenza di Chivu

, la ricostruzione. Una tragedia ha scosso profondamente l’ambiente dell’Inter. Nelle immediate vicinanze di Appiano Gentile, non lontano dal centro di allenamento della squadra nerazzurra, si è verificato un incidente stradale mortale che ha visto coinvolto uno dei suoi tesserati. Il giocatore alla guida del veicolo era il secondo portiere dell’Inter, Josep Martínez. Il drammatico evento è avvenuto a Fenegrò, in provincia di Como. Come riportato da Repubblica, l’ex portiere del Genoa ha investito un uomo di 81 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

