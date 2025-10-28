Josep Martinez shock | il portiere dell’inter investe e uccide un uomo di 81 anni in carrozzina elettrica

Mattinata di shock a Fenegrò, in provincia di Como, dove un uomo di 81 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva la strada provinciale 32 a bordo di una carrozzina elettrica. Alla guida del veicolo, c’era Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, di 27 anni. L’incidente è avvenuto alle 9:43 del mattino, a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare purtroppo: i sanitari del 118 e l’ elisoccorso hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma l’uomo è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Josep Martinez shock: il portiere dell’inter investe e uccide un uomo di 81 anni in carrozzina elettrica

