Fenegrò (Como) – Drammatico incidente stradale, questa mattina, a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 10, in via Bergamo, un uomo di 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica (motoretta a quattro ruote) è stato investito da un’auto. L’impatto è stato fatale: l’anziano è morto sul colpo. A guidare la vettura, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sarebbe stato Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, che è rimasto illeso. Tra le ipotesi, l’anziano potrebbe aver avuto un malore finendo per invadere la corsia opposta. Sul posto ambulanza ed elisoccorso assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica