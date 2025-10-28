Josep Martinez portiere dell' Inter investe e uccide un uomo in carrozzina in un incidente

28 ott 2025

Dramma martedì mattina a Fenegrò (Como): un anziano in carrozzina è stato travolto e ucciso da un'auto guidata dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Intorno alle 9.40 un uomo di 81 anni, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica, è stato investito dall'auto.L'incidente mortale a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

