Josep Martinez | portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina Annullata conferenza stampa di Chivu

Firenzepost.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale stamattina, 28 ottobre 2025, in provincia di Como. A perdere la vita dopo essere stato investito da un'auto un uomo di 81 anni in carrozzina. Al volante della vettura il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. Sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lomazzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

josep martinez portiere dell8217inter investe e uccide anziano in carrozzina annullata conferenza stampa di chivu

© Firenzepost.it - Josep Martinez: portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina. Annullata conferenza stampa di Chivu

Argomenti simili trattati di recente

josep martinez portiere dell8217interJosep Martinez: chi è il secondo portiere dell’Inter che ha investito e ucciso un anziano - Milano, 28 ottobre 2025 – In nerazzurro è arrivato due anni fa, con i crismi del predestinato a prendere il posto di Yann ... Riporta ilgiorno.it

josep martinez portiere dell8217interJosep Martinez, il secondo portiere dell'Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina - Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica. Come scrive msn.com

josep martinez portiere dell8217interFenegrò, anziano investito e ucciso: coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez - Tragedia a Fenegrò: l’Inter annulla la conferenza di Chivu dopo l’incidente mortale che ha coinvolto il portiere Josep Martinez. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Portiere Dell8217inter