Josep Martinez | portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina Annullata conferenza stampa di Chivu

Incidente mortale stamattina, 28 ottobre 2025, in provincia di Como. A perdere la vita dopo essere stato investito da un'auto un uomo di 81 anni in carrozzina. Al volante della vettura il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. Sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lomazzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Josep Martinez: portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina. Annullata conferenza stampa di Chivu

