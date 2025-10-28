Josep Martinez nei guai il secondo portiere dell’Inter | ha investito e ucciso un anziano in carrozzina

Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica. La vicenda è accaduto a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile in provincia di Como, non lontano dal centro d’allenamento. La vittima era un anziano di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

