Josep Martinez nei guai il secondo portiere dell’Inter | ha investito e ucciso un anziano in carrozzina

Open.online | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo portiere dellInterJosep Martinez, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica. La vicenda è accaduto a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile in provincia di Como, non lontano dal centro d’allenamento. La vittima era un anziano di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

josep martinez guai secondoJosep Martinez, nei guai il secondo portiere dell’Inter: ha investito e ucciso un anziano in carrozzina - L'incidente stradale è avvenuto a Fenegrò, vicino al centro sportivo interista di Appiano Gentile, nel Comasco ... Si legge su msn.com

josep martinez guai secondoJosep Martinez: chi è il secondo portiere dell’Inter che ha investito e ucciso un anziano - Milano, 28 ottobre 2025 – In nerazzurro è arrivato due anni fa, con i crismi del predestinato a prendere il posto di Yann ... Segnala ilgiorno.it

josep martinez guai secondoIncidente Josep Martinez: l’uomo investito è morto, cosa è successo? - Grave incidente stradale: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe un anziano in carrozzina elettrica che muore sul colpo. Da sicurauto.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Guai Secondo