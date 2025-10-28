Josep Martinez lo shock dopo il dramma L’Inter lo protegge con il silenzio
Appiano Gentile (Como), 28 ottobre 2025 – Quel tempo che è passato prima che la notizia emergesse sui media lo ha protetto. Josep Martinez, dalle 9.43, non aveva più parole. Travolto da uno choc che non poteva avere segnali premonitori. È stato un lampo, o poco più, e tutto è diventato oscuro. 28-10-2025 COMO FENEGRO’ INCIDENTE STRADALE MORTALE DECEDUTO SUL COLPO ANZIANO SU MOTOCARROZZELLA A INVESTIRLO DOVREBBE ESSERE STATO IL PORTIERE DELL’INTER JOSEP MARTINEZ ANSA FABRIZIO CUSA Josep, ovviamente, non si è sottratto alle sue responsabilità. Ha cercato di soccorrere l’anziano colpito dal suo Suv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
