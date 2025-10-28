Josep Martinez l’81enne investito dal secondo portiere dell’Inter avrebbe effettuato un salto di corsia

Da quanto si apprende, Martinez sarebbe in stato di shock a causa della tragedia. L'Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista alle 14 in cui avrebbe dovuto parlare l'allenatore della squadra, Christian Chivu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Josep Martinez, l’81enne investito dal secondo portiere dell’Inter avrebbe effettuato un salto di corsia

