Josep Martinez l’81enne investito dal secondo portiere dell’Inter avrebbe effettuato un salto di corsia

Ildifforme.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quanto si apprende, Martinez sarebbe in stato di shock a causa della tragedia. L'Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista alle 14 in cui avrebbe dovuto parlare l'allenatore della squadra, Christian Chivu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

