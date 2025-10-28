Josep Martinez investe e uccide un anziano sulla carrozzina | la tragedia che sconvolge l’Inter

Cultweb.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragica fatalità ha sconvolto il mondo del calcio italiano. Josep Martinez, portiere 27enne dell’Inter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale che è costato la vita a un ottantunenne  su una carrozzina elettrica. L’episodio è avvenuto alle 9.43 in via Bergamo a Fenegrò, in provincia di Como, mentre il calciatore spagnolo era diretto al centro sportivo di Appiano Gentile per l’allenamento quotidiano.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset) Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Cantù, accorsi immediatamente sul luogo insieme a un’ambulanza e un elicottero, l ‘anziano avrebbe improvvisamente cambiato direzione invadendo la carreggiata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

