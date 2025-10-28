Josep Martinez investe e uccide un anziano sulla carrozzina | la tragedia che sconvolge l’Inter

Una tragica fatalità ha sconvolto il mondo del calcio italiano. Josep Martinez, portiere 27enne dell’Inter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale che è costato la vita a un ottantunenne su una carrozzina elettrica. L’episodio è avvenuto alle 9.43 in via Bergamo a Fenegrò, in provincia di Como, mentre il calciatore spagnolo era diretto al centro sportivo di Appiano Gentile per l’allenamento quotidiano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sport Mediaset (@sportmediaset) Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Cantù, accorsi immediatamente sul luogo insieme a un’ambulanza e un elicottero, l ‘anziano avrebbe improvvisamente cambiato direzione invadendo la carreggiata. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Josep Martinez investe e uccide un anziano sulla carrozzina: la tragedia che sconvolge l’Inter

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina - facebook.com Vai su Facebook

Il portiere dell’Inter Josep Martinez protagonista di un incidente stradale: ha investito e ucciso un anziano in carrozzina a nel Comasco, mentre si recava nel centro di allenamento del club ad Appiano Gentile - X Vai su X

Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: l'uomo è morto sul colpo - La vittima aveva 81 anni, il giocatore si è fermato per prestare i primi soccorsi. Secondo msn.com

Tragedia ad Appiano: Josep Martinez investe e uccide un uomo! - Tragedia nel Comasco: Josep Martinez dell'Inter investe e uccide un uomo di 81 anni in carrozzina. Lo riporta generationsport.it

Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica - La conferenza stampa di mister Chivu, in programma alle 14, è stata annullata ... Si legge su msn.com