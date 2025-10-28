Josep Martinez investe e uccide un anziano | l' Inter annulla la conferenza stampa di Chivu

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragica notizia scuote l'Inter alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Il secondo portiere Josep Martinez, nella mattina di oggi, martedì 28 ottobre, ha travolto con la sua auto un anziano in carrozzina causandone la morte. L'incidente è avvenuto a Fenegrò, non lontano da Appiano. 🔗 Leggi su Today.it

