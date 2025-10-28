Josep Martinez indagato per omicidio stradale

Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter, è indagato per omicidio stradale colposo in seguito all’incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 28 ottobre a Fenegrò, nel Comasco, quando intorno alle 9.45, mentre si recava ad Appiano per l’allenamento, ha investito Paolo Saibene, 81 anni, che è morto sul colpo. Le prime ricostruzioni indicano che l’anziano, poco prima dell’impatto, avrebbe mostrato segni di instabilità e avrebbe improvvisamente invaso la corsia su cui transitava il Suv del portiere. Come da prassi, la procura ha iscritto Martínez nel registro degli indagati: si tratta, sottolineano gli inquirenti, di un «atto dovuto» in casi di questo tipo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Josep Martinez indagato per omicidio stradale

Scopri altri approfondimenti

Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, è indagato per omicidio stradale dopo aver investito un anziano in carrozzina, che ha perso la vita sul colpo. Le dinamiche dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti. - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe in auto e uccide un anziano in carrozzina: l’incidente a Fenegrò, a 5 km dalla Pinetina. Sembra che l’anziano abbia sbandato all’improvviso, forse per un malore @tancredipalmeri #sportitalia - X Vai su X

Josep Martinez indagato per omicidio stradale - Il portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente in cui è stato coinvolto a Fenegrò ed è costato la vita a Paolo Saibene. Riporta lettera43.it

Martinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, ... Si legge su leggo.it

Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un anziano in carrozzina - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla strada per Appiano Gentile ... Riporta fanpage.it