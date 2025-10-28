Josep Martinez indagato per omicidio stradale | il portiere è sotto shock Non convocato per la Fiorentina

Un atto dovuto ma necessario quello dell'apertura di un fascicolo per omicidio stradale per l'incidente costato la vita all'81enne Paolo Saibene, morto dopo essere stato travolto dall'auto guidata dal secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez, questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, mentre era sulla sua carrozzina elettrica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Josep Martinez indagato per omicidio stradale: il portiere è sotto shock. Non convocato per la Fiorentina

