Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un anziano in carrozzina

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla strada per Appiano Gentile a Fenegrò (Como): qui ha travolto e ucciso un anziano in carrozina. Ancora da accertare le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

josep martinez indagato omicidioMartinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, ... leggo.it scrive

josep martinez indagato omicidioJosep Martinez indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un anziano in carrozzina - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla strada per Appiano Gentile ... Secondo fanpage.it

josep martinez indagato omicidioInvestito e ucciso su carrozzina, Martinez indagato - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 10 lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca dist ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Indagato Omicidio