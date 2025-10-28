Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un anziano in carrozzina

Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto questa mattina sulla strada per Appiano Gentile a Fenegrò (Como): qui ha travolto e ucciso un anziano in carrozina. Ancora da accertare le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paolo aveva 81 anni ed era sulla carrozzina elettrica quando è stato travolto dall'auto di Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter - facebook.com Vai su Facebook

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe in auto e uccide un anziano in carrozzina: l’incidente a Fenegrò, a 5 km dalla Pinetina. Sembra che l’anziano abbia sbandato all’improvviso, forse per un malore @tancredipalmeri #sportitalia - X Vai su X

