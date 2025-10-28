Josep Martinez il secondo portiere dell’Inter investe un 81enne in carrozzina | l’anziano è morto

Ildifforme.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, non vi sono certezze sulla dinamica dell'incidente. Secondo quanto riportato da Ansa, l'anziano avrebbe improvvisamente cambiato direzione, tagliando la strada al giocatore dell'Inter. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

josep martinez il secondo portiere dell8217inter investe un 81enne in carrozzina l8217anziano 232 morto

© Ildifforme.it - Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter investe un 81enne in carrozzina: l’anziano è morto

Leggi anche questi approfondimenti

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina - Questa mattina, martedì 28 ottobre, il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito un uomo in carrozzina a Fenegrò, non lontano da Appiano ... Si legge su fanpage.it

josep martinez secondo portiereInter, il portiere Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina elettrica a Fenegrò - Dramma nella tarda mattinata di oggi a Fenegrò, piccolo comune non lontano da Appiano Gentile, dove si trova il centro sportivo ... Segnala iltempo.it

josep martinez secondo portiereIl secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina - L’incidente è avvenuto questa mattina vicino al centro d’allenamento di Appiano Gentile. Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Secondo Portiere