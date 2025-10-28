Josep Martinez | il secondo portiere dell’Inter investe ed uccide un anziano in carrozzina

Nelle prime ore di questa mattina, a Fenegrò, in provincia di Como, il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, mentre si recava al centro di allenamento dei nerazzurri, ha investito e ucciso con la sua auto un uomo di 81 anni in carrozzina che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe invaso la corsia. Nonostante i tempistivi soccorsi, l’anziano è deceduto sul colpo. LE PRIME IPOTESI SULL’INCIDENTE CHE HA COINVOLTO JOSEP MARTINEZ Stando a quanto si apprende, l’uomo sulla carrozzina potrebbe aver cambiato improvvisamente direzione, a seguito di un malore, tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore, oppure nel tentativo di spostarsi dalla pista ciclabile all’altro lato della carreggiata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Josep Martinez: il secondo portiere dell’Inter investe ed uccide un anziano in carrozzina

