Josep Martinez il secondo portiere dell' Inter investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica

Leggo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Il secondo portiere dell'Inter Josep Mertinez poco prima delle 9.45 ha travolto e ucciso in auto un uomo di 81 anni che si. 🔗 Leggi su Leggo.it

