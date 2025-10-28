Josep Martinez il secondo portiere dell' Inter investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica L' ipotesi malore e i soccorsi

Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como, nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d?allenamento dell?Inter. Poco prima delle 9.45 in via Bergamo,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica. L'ipotesi malore e i soccorsi

