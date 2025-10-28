Josep Martinez il secondo portiere dell’Inter investe e uccide un 81enne in carrozzina

Il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha investito e ucciso con la sua auto un 81enne su una carrozzina elettrica, a Fenegrò in provincia di Como. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter investe e uccide un 81enne in carrozzina

