Josep Martinez il secondo portiere dell’Inter investe e uccide un 81enne in carrozzina

Il secondo portiere dellInter, Josep Martinez, ha investito e ucciso con la sua auto un 81enne su una carrozzina elettrica, a Fenegrò in provincia di Como. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter investe e uccide un 81enne in carrozzina

