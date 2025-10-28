Josep Martinez il secondo portiere dell' Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina

Il secondo portiere dell?Inter, Josep Martinez, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica. La vicenda è accaduto a Fenegrò, nei pressi di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

josep martinez il secondo portiere dell inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina

© Ilmessaggero.it - Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina

