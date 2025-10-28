Josep Martinez il secondo portiere dell' Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina
Il secondo portiere dell?Inter, Josep Martinez, ha investito in auto uccidendola una persona in carrozzina elettrica. La vicenda è accaduto a Fenegrò, nei pressi di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
