Josep Martinez e l' incidente mortale | l' anziano in carrozzina il malore e il salto di corsia La ricostruzione
Dramma per il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez: al volante dell'auto questa mattina attorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò (Como).. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter investe e uccide in auto un anziano in carrozzina - facebook.com Vai su Facebook
Il portiere dell’Inter Josep Martinez protagonista di un incidente stradale: ha investito e ucciso un anziano in carrozzina a nel Comasco, mentre si recava nel centro di allenamento del club ad Appiano Gentile - X Vai su X
Josep Martinez e l'incidente mortale: l'anziano in carrozzina, il malore e il salto di corsia. La ricostruzione - Dramma per il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez: al volante dell'auto questa mattina attorno alle 9. Segnala ilmessaggero.it
Incidente fatale a Como: morto 81enne su carrozzina, investito da portiere dell'Inter Josep Martinez - Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale che ha visto coinvolto il secondo port ... Da msn.com
Incidente Josep Martinez: l’uomo investito è morto, cosa è successo? - Grave incidente stradale: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe un anziano in carrozzina elettrica che muore sul colpo. Segnala sicurauto.it