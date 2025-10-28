Josep Martinez e l' incidente mortale | l' anziano in carrozzina il malore e il salto di corsia La ricostruzione

Ilmessaggero.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma per il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez: al volante dell'auto questa mattina attorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò (Como).. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

josep martinez e l incidente mortale l anziano in carrozzina il malore e il salto di corsia la ricostruzione

© Ilmessaggero.it - Josep Martinez e l'incidente mortale: l'anziano in carrozzina, il malore e il salto di corsia. La ricostruzione

