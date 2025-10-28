Josep Martinez dell' Inter e l' incidente costato la vita a un anziano le foto dalla zona dello scontro

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente è avvenuto a Fenegrò, nel Comasco. Josep Martinez era alla guida di un Suv verso Appiano Gentile per l’allenamento di giornata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

josep martinez dell inter e l incidente costato la vita a un anziano le foto dalla zona dello scontro

© Notizie.virgilio.it - Josep Martinez dell'Inter e l'incidente costato la vita a un anziano, le foto dalla zona dello scontro

Leggi anche questi approfondimenti

josep martinez inter incidenteJosep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoni - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez con la sua auto ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). msn.com scrive

josep martinez inter incidenteJosep Martinez, chi è il portiere dell’Inter che ha investito un anziano in carrozzina elettrica - Il calciatore 27enne ha investito un 81enne a Fenegrò, a poca distanza dal centro di allenamento dei nerazzurri ... Come scrive vanityfair.it

josep martinez inter incidenteIncidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Inter Incidente