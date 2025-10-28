Josep Martinez dell' Inter e l' incidente costato la vita a un anziano le foto dalla zona dello scontro

L’incidente è avvenuto a Fenegrò, nel Comasco. Josep Martinez era alla guida di un Suv verso Appiano Gentile per l’allenamento di giornata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Josep Martinez dell'Inter e l'incidente costato la vita a un anziano, le foto dalla zona dello scontro

Paolo aveva 81 anni ed era sulla carrozzina elettrica quando è stato travolto dall'auto di Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter

Josep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e il racconto dei testimoni - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez con la sua auto ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). msn.com scrive

