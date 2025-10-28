Josep Martinez chi è il secondo portiere dell’Inter

Josep Martínez Riera, nato ad Alzira il 27 maggio 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, uno dei vivai più prestigiosi al mondo. Qui, ha sviluppato fin da giovane un gioco moderno e tecnico, con particolare abilità nella costruzione dal basso. Dopo le prime esperienze professionistiche con Las Palmas e una parentesi al Lipsia, Martínez ha trovato in Italia il terreno ideale per affermarsi, diventando titolare al Genoa nella stagione 2023-24, contribuendo alla permanenza in Serie A con parate decisive e sicurezza tra i pali. L’approdo di Martinez all’Inter. Josep Martinez (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Josep Martinez, chi è il secondo portiere dell’Inter

