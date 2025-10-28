Josep Martinez chi è il secondo portiere dell’Inter

Lettera43.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josep Martínez Riera, nato ad Alzira il 27 maggio 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, uno dei vivai più prestigiosi al mondo. Qui, ha sviluppato fin da giovane un gioco moderno e tecnico, con particolare abilità nella costruzione dal basso. Dopo le prime esperienze professionistiche con Las Palmas e una parentesi al Lipsia, Martínez ha trovato in Italia il terreno ideale per affermarsi, diventando titolare al Genoa nella stagione 2023-24, contribuendo alla permanenza in Serie A con parate decisive e sicurezza tra i pali. L’approdo di Martinez all’Inter. Josep Martinez (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

josep martinez chi 232 il secondo portiere dell8217inter

© Lettera43.it - Josep Martinez, chi è il secondo portiere dell’Inter

Argomenti simili trattati di recente

josep martinez 232 secondoJosep Martinez, cosa rischia il portiere dell'Inter? L'indagine per omicidio stradale, la velocità e cosa dicono i testimoni - Il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez con la sua auto ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). Riporta leggo.it

josep martinez 232 secondoIl secondo portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina: l'uomo &#232; morto sul colpo - La vittima aveva 81 anni, il giocatore si è fermato per prestare i primi soccorsi. Si legge su msn.com

josep martinez 232 secondoChi &#232; Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter che ha investito e ucciso un anziano in carrozzina - Milano, 28 ottobre 2025 – In nerazzurro è arrivato due anni fa, con i crismi del predestinato a prendere il posto di Yann ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez 232 Secondo