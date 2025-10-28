Josep Martinez | chi è il secondo portiere dell’Inter che ha investito e ucciso un anziano

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 28 ottobre 2025 – In nerazzurro è arrivato due anni fa, con i crismi del predestinato a prendere il posto di Yann Sommer, l’attuale portiere titolare dellInter. Josep Martinez, il “secondo” del Biscione che oggi, martedì 28 ottobre, ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina, è considerato uno degli estremi difensori emergenti del campionato italiano. Nonostante non sia di primissimo pelo – a maggio ha compiuto 27 anni – lo spagnolo attende ancora la sua grandissima occasione. E, prima della tragedia che l’ha coinvolto, era del tutto probabile che questo momento coincidesse con il proseguire della sua esperienza con il club vincitore di venti scudetti, con una possibile staffetta nel ruolo di titolare fra lui e Sommer, a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

