John Carpenter ha detestato The Substance | Cosa mi è piaciuto del film? Niente

Il maestro dell'orrore non ha mezzi termini nel criticare il body horrorf emmista con Demi Moore e Margaret Qualley che ha riscosso tanto entusiasmo. John Carpenter non ha apprezzato nessun aspetto di The Substance. Il maestro dell'horror americano, autore di cult come Essi vivono, La cosa e 1997: Fuga da New York ha ammesso di aver detestato il body horror del 1994 che ha rischiato di far vincere a Demi Moore il suo primo Oscar. World of Reel ha riportato lo scambio avuto dal regista con un fan che non lascia dubbi sulla sua avversione per il film di Coralie Fargeat. Quando gli è stato chiesto cosa non apprezzasse del body horror, lui ha risposto "TUTTO". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
