João Fonseca | Vissuto una settimana speciale voglio essere testa di serie agli Australian Open

Si è concluso nel migliore dei modi l’ ATP 500 di Basilea per João Fonseca. Il giovane brasiliano si è imposto in finale contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, al termine di un match terminato 6-3 6-4. Netti miglioramenti quelli mostrati dal 19enne sudamericano che grazie a questo successo entra per la prima volta nella top 30. Secondo torneo vinto dopo il 250 di Buenos Aires per Fonseca che, come riportato puntodebreak.com, ha dichiarato: “Questa settimana è molto speciale per me, nonostante non abbia giocato il secondo turno a causa del ritiro del mio avversario e nonostante Shapovalov abbia abbandonato ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

