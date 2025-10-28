Si è concluso nel migliore dei modi l’ ATP 500 di Basilea per João Fonseca. Il giovane brasiliano si è imposto in finale contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, al termine di un match terminato 6-3 6-4. Netti miglioramenti quelli mostrati dal 19enne sudamericano che grazie a questo successo entra per la prima volta nella top 30. Secondo torneo vinto dopo il 250 di Buenos Aires per Fonseca che, come riportato puntodebreak.com, ha dichiarato: “Questa settimana è molto speciale per me, nonostante non abbia giocato il secondo turno a causa del ritiro del mio avversario e nonostante Shapovalov abbia abbandonato ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - João Fonseca: “Vissuto una settimana speciale, voglio essere testa di serie agli Australian Open