Jey Uso | Sono stanco che la gente dica che sono solo un’entrata

Jey Uso sta adottando un atteggiamento più serio e mette, dunque, in guardia l’intero roster di WWE Raw. L’ex Campione del Mondo dei Pesi Massimi è stanco dei fan e dei critici che lo definiscono “solo un’entrata “, avendo come obiettivo quello di esibire una mentalità più spietata sul ring per tornare in vetta. Questo cambio di atteggiamento arriva mentre si sta preparando per uno dei match più importanti della sua carriera: lo scontro con CM Punk per il vacante Campionato del Mondo dei Pesi Massimi. Uso ha perso il suo primo World Heavyweight Title contro GUNTHER all’inizio di quest’anno, una battuta d’arresto che, insieme ai consigli di suo cugino Roman Reigns, lo ha costretto a rivalutare il suo personaggio spensierato e stile “YEET”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jey Uso: “Sono stanco che la gente dica che sono solo un’entrata”

