Jetswave Aviation alzata in altitudine | Marco di Lorenzo conquista i riflettori globali

Da sponsor stellari nel calcio europeo e nel Padel, al football USA e a BKFC25, Jetswave Aviation solidifica la sua presenza nello sport internazionale. Milano, 27 ottobre 2025 – Marco di Lorenzo ha trasformato Jetswave Aviation in un brand sportivo di rilievo internazionale, diventando una presenza evidente e tangibile nei principali eventi sportivi globali. Jet private e logistica di alto livello hanno posto Jetswave Aviation al centro della scena sportiva, con Marco di Lorenzo che guida una strategia multi-disciplinare capace di connettere aeronautica privata, sport e intrattenimento. Dopo aver raccolto l’appoggio di alcuni dei nomi più prestigiosi del calcio europeo, di Premier League, Ligue 1 e La Liga, Marco di Lorenzo ha esteso la sua influenza oltre i confini del calcio, includendo il Padel e, successivamente, il football americano, aprendo nuove strade per l’uso strategico dell’aviazione privata al servizio degli atleti e degli eventi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

