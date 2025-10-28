Jessica uccisa a coltellate dal compagno a Castelnuovo del Garda si era liberato del braccialetto elettronico

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, disattivato anche il dispositivo della 33enne. Un femminicidio annunciato. L’ennesimo. Quello che si è consumato nella notte a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, ha l’odore di una tragedia che si poteva evitare. Jessica Stapazzollo Custodio de Lima, 33 anni, brasiliana, è stata trovata uccisa con un numero enorme di coltellate all’interno dell’abitazione in cui viveva. A ucciderla è stato il compagno, Douglas Reis Pedroso, 41 anni, connazionale della vittima, già sottoposto al braccialetto elettronico e al divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna per precedenti gravi violenze domestiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Jessica uccisa a coltellate dal compagno a Castelnuovo del Garda, si era liberato del braccialetto elettronico

