Jessica Stapazzolo uccisa dal compagno Reis Pedroso le violenze anche alla sorella e lo stop alla custodia della figlia

Una storia di abusi e violenze quella di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, la donna brasiliana di 33 anni uccisa a coltellate dal compagno e connazionale Reis. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Jessica Stapazzolo uccisa dal compagno Reis Pedroso, le violenze anche alla sorella e lo stop alla custodia della figlia

