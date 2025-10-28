Jessica Stapazzolo uccisa dal compagno lui aveva violentato la sorella di lei Voleva scappare
Una storia di abusi e violenze quella di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, la donna brasiliana di 33 anni uccisa a coltellate dal compagno e connazionale Reis. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Jessica Stapazzolo uccisa dal compagno: lui aveva violentato la sorella di lei. La figlia allontanata e la paura, «voleva scappare» - Una storia di abusi e violenze quella di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, la donna brasiliana di 33 anni uccisa a coltellate dal compagno e connazionale ... Riporta ilmessaggero.it
Chi era Jessica Stapazzolo, la donna uccisa dall'ex compagno nel Veronese: "Lui già violento" - L'ex compagno, già noto per violenze, è stato arrestato: aveva il divieto di avvicinamento. Come scrive tag24.it
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dal compagno: le coltellate, il braccialetto elettronico tolto e le accuse precedenti - L'uomo, già arrestato ad aprile, aveva il divieto di avvicinamento ... Segnala vanityfair.it