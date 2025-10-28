Jessica Stapazzolo chi era la donna uccisa dal compagno Colpita con un numero smisurato di coltellate

Si chiama Jessica Stapazzolo Custodio de Lima la donna uccisa a Castelnuovo del Garda. Ha 33 anni ed è originaria del Brasile, così come il compagno accusato di averla. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Jessica Stapazzolo, chi era la donna uccisa dal compagno. Colpita con «un numero smisurato» di coltellate

