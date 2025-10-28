Jessica Stapazzolo chi era la donna uccisa dal compagno Colpita con un numero smisurato di coltellate
Si chiama Jessica Stapazzolo Custodio de Lima la donna uccisa a Castelnuovo del Garda. Ha 33 anni ed è originaria del Brasile, così come il compagno accusato di averla. 🔗 Leggi su Leggo.it
Scopri altri approfondimenti
Jessica Stapazzolo, chi era la donna uccisa dal compagno. Colpita con «un numero smisurato» di coltellate - Si chiama Reis Pedroso Douglas e ha 41 anni l'uomo, cittadino brasiliano, accusato di avere ucciso «con un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate» la ... Da leggo.it
Jessica Stapazzolo uccisa a coltellate a 33 anni, arrestato il compagno: lei aveva fatto denuncia per maltrattamenti, poi l'aveva ritirata - Un uomo ha aggredito la compagna in casa, in via Silvio Pellico, e l'ha uccisa con ... msn.com scrive