Jennifer Lawrence si sottoporrà a un lifting al seno prima della sua prossima scena di nudo

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due esperienze di gravidanza e allattamento, la star del cinema ha messo in calendario un intervento di chirurgia estetica per ridisegnare il seno. Ma non è la sola operazione beauty che ha in mente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

