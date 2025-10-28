L'attrice ha parlato del suo atteggiamento nei confronti della promozione di un film, confermando che spesso appare infastidita o antipatica perché odia questa parte del suo lavoro Jennifer Lawrence ha recentemente dichiarato al New Yorker che non ha spesso un buon atteggiamento quando deve parlare con la stampa durante la promozione dei suoi film. La vincitrice dell'Oscar è stata una presenza fissa sui tabloid per 15 anni e una volta ha confessato alla collega attrice Viola Davis: "Ogni volta che faccio un'intervista, penso: 'Non posso rifarlo'. Mi sembra di perdere il controllo sul mio lavoro quando devo promuovere un film". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jennifer Lawrence è antipatica nelle interviste? "Quando promuovo un film spesso perdo il controllo"