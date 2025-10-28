Jannik Sinner verso Parigi | Numero 1? Impossibile obiettivo del 2026 Sono un po’ stanco

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che mercoledì 29 ottobre (terzo match a partire dalle ore 11.00) farà il proprio esordio al Masters 1000 di Parigi. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il belga Zizou Bergs al secondo turno, con l'obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il serbo Miomir Kecmanovic e l'argentino Francisco Cerundolo. Il 24enne si è presentato nella capitale francese dopo aver vinto il Six Kings Slam e il torneo ATP 500 di Vienna, con ancora la possibilità di tornare numero 1 del mondo: dovrà alzare al cielo il trofeo e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz non si spinga oltre i quarti di finale.

