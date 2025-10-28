Jannik Sinner può tornare n1 al mondo! Cosa deve fare a Parigi per superare Alcaraz e quanti punti di vantaggio avrebbe

La sconfitta all’esordio nell’ ATP Masters 1000 di Parigi dello spagnolo Carlos Alcaraz rimette in palio il numero 1 ATP al termine del torneo transalpino: Jannik Sinner conquistando il titolo tornerebbe in vetta alla classifica mondiale, almeno fino al 17 novembre, quando verranno scartati i punti delle ATP Finals 2024. Dopo aver vinto l’ATP 500 di Vienna, infatti, Sinner si era portato a -840 da Alcaraz nell’aggiornamento ufficiale del ranking rilasciato ieri, ripartendo virtualmente da -740 a Parigi, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a Parigi-Bercy, mentre l’azzurro aveva saltato il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

