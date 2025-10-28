James Gunn parla del film DCU dedicato al villain di Batman | la scelta che evita un grande errore
Nel suo primo anno di vita, il nuovo DC Universe ha già lasciato il segno nel panorama dei cinecomic, esplorando zone dei fumetti mai portate sul grande schermo o rivalutando quelle che in passato erano state gestite male. Il film Superman, uscito nel 2025, non solo ha ridato nuova linfa al simbolo dell’Uomo d’Acciaio, ma ha anche introdotto un Mister Terrific inedito e una versione diversa di Lanterna Verde. Nonostante questa voglia di innovazione, ci sono ancora alcuni pilastri del mondo dei supereroi che devono fare il loro debutto nel DCU — primo fra tutti Batman e la sua galleria di nemici iconici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
James Gunn afferma che i suoi piani per il DCU "vanno ben oltre" Man of Tomorrow: "Se sarò io a mantenere quella promessa dipenderà da molte cose." - facebook.com Vai su Facebook
#Superman, James Gunn: “Non l’ho scritto pensando alla Palestina" - X Vai su X
James Gunn parla del film spin-off di Batman: "Potrebbero vietarlo ai minori per le scene bodyhorror" - CEO di DC Studios, James Gunn, condivide nuovi aggiornamenti sul prossimo film del franchise DC Universe, che sarà uno dei pochi film horror a entrare nel genere dei cinecomic. Scrive movieplayer.it
Nuovi aggiornamenti su Constantine 2 arrivano da James Gunn - Il regista di Superman è in contatto con Keanu Reeves, ma il film non è ancora pronto per la produzione - Riporta fantascienza.com
“Superman”: James Gunn parla di un nuovo inizio e del lavoro compiuto dal cast - Se col successo di “Deadpool & Wolverine” il mercato dei cinecomic sembra esser nuovamente tornato in salute, il 2025 promette un esito altrettanto positivo con l’uscita del nuovo “Superman”. Segnala unionesarda.it