James Bond 26 | Sydney Sweeney risponde alle voci che la vorrebbero come prossima Bond Girl

Il leggendario franchise cinematografico di James Bond è in fermento. Dopo l’acquisizione dei diritti da parte di AmazonMGM Studios, è in atto un reboot 007 che promette di ridefinire la spia più famosa del mondo per una nuova generazione. Per la prima volta in sei decenni, il futuro di Bond è nelle mani di nuovi talenti creativi: Regista Confermatto: L’acclamato Denis Villeneuve (noto per Dune e Blade Runner 2049 ) è stato scelto per dirigere il prossimo Bond 26.. Produttori Esecutivi: Amy Pascal ( Spider-Man ) e David Herman ( Harry Potter ) supervisioneranno l’intero franchise.. Mentre l’attore che erediterà il ruolo di 007 dopo Daniel Craig non è ancora stato annunciato, le speculazioni sul cast sono alle stelle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

