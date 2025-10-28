James Bond 26 | Sydney Sweeney risponde alle voci che la vorrebbero come prossima Bond Girl
Il leggendario franchise cinematografico di James Bond è in fermento. Dopo l’acquisizione dei diritti da parte di AmazonMGM Studios, è in atto un reboot 007 che promette di ridefinire la spia più famosa del mondo per una nuova generazione. Per la prima volta in sei decenni, il futuro di Bond è nelle mani di nuovi talenti creativi: Regista Confermatto: L’acclamato Denis Villeneuve (noto per Dune e Blade Runner 2049 ) è stato scelto per dirigere il prossimo Bond 26.. Produttori Esecutivi: Amy Pascal ( Spider-Man ) e David Herman ( Harry Potter ) supervisioneranno l’intero franchise.. Mentre l’attore che erediterà il ruolo di 007 dopo Daniel Craig non è ancora stato annunciato, le speculazioni sul cast sono alle stelle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
James Bond scansati: c’è un nuovo #agente in città. @andreamocci_beehome supera l’esame di abilitazione ed entra ufficialmente a far parte degli agenti immobiliari #Beehome! ? Una conferma che l’obiettivo che ci siamo dati è quello giusto: individua - facebook.com Vai su Facebook
#007: bersaglio mobile… ma senza pistola. Nuova polemica su James Bond nel Regno Unito, dopo la decisione di #Amazon di eliminare le armi dai poster degli storici film della saga. #Tg1 Emiliano Condò - X Vai su X
Sydney Sweeney risponde ai rumor sul suo coinvolgimento in James Bond 26 - Sydney Sweeney commenta con ironia i rumor sul suo possibile ruolo di Bond Girl in James Bond 26 diretto da Denis Villeneuve. Lo riporta cinefilos.it
James Bond, Sydney Sweeney affronta le voci di corridoio: "Sono sempre stata una grande fan" - Sydney Sweeney ha affrontato le recenti ed insistenti voci di corridoio sul suo presunto coinvolgimento nel prossimo capitolo di James Bond. comingsoon.it scrive
Sydney Sweeney sull'interpretazione di una Bond girl: "Penso che mi divertirei di più nei panni di James Bond" - L'attrice rimane a bocca aperta quando le viene chiesto se è coinvolta nel prossimo film di James Bond di Amazon. Secondo gamereactor.it