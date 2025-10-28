JAKALA | al Digital Coffee il consenso da vincolo normativo a leva strategica
(LaPresse) Nel nuovo appuntamento del Digital Coffee, il ciclo di incontri dedicato all’impatto della digital transformation sul mondo delle imprese, JAKALA e One Trust hanno acceso i riflettori sul tema dell’User Experience & Customer Value. Al centro del confronto – organizzato nella sede milanese di JAKALA, a Palazzo Mellerio – l’evoluzione della privacy e la gestione del consenso intesi come leve strategiche per integrare marketing, tecnologia e compliance in un approccio condiviso alla crescita. L’incontro ha visto la partecipazione di Luca Cazzaniga (Head of Alliances, JAKALA), Susanna Cecchetti (Country Manager OneTrust), Dario Divino (DPO, Carrefour), Luca Miglia (Corporate Privacy & Compliance Manager, Amplifon), Massimiliano Pappalardo (IP, Tech and Data Lawyer, Ughi e Nunziante), Edoardo Vero (Enterprise Account Executive CIPPE, OneTrust), e Valerio Villani, Head of App and Digital Solutions, Fastweb+Vodafone). 🔗 Leggi su Lapresse.it
