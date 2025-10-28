Jackpot senza 6 | sale a 71 milioni Tutti i numeri dell’estrazione del 28 ottobre 2025

La corsa al SuperEnalotto continua senza vincitori per il colpo grosso. Nell’estrazione di martedì 28 ottobre 2025, nessun giocatore ha centrato il “6” né il “5+1”, ma due fortunati hanno indovinato il “5”, aggiudicandosi 83.437,08 euro ciascuno. Il jackpot sale così a 71 milioni di euro, una cifra che promette nuove attese e nuove speranze in vista della prossima estrazione. Di seguito tutte le combinazioni estratte nel concorso odierno di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Lotto: i numeri estratti oggi. Bari: 71 36 81 10 35 Cagliari: 42 69 62 52 35 Firenze: 3 80 38 54 11 Genova: 88 41 18 7 45 Milano: 48 43 11 17 57 Napoli: 18 55 10 15 4 Palermo: 14 77 10 5 54 Roma: 14 77 10 5 54 Torino: 79 87 42 55 40 Venezia: 62 18 85 74 1 Nazionale: 61 45 38 34 62 SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

