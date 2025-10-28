Jackpot senza 6 | sale a 71 milioni Tutti i numeri dell’estrazione del 28 ottobre 2025
La corsa al SuperEnalotto continua senza vincitori per il colpo grosso. Nell’estrazione di martedì 28 ottobre 2025, nessun giocatore ha centrato il “6” né il “5+1”, ma due fortunati hanno indovinato il “5”, aggiudicandosi 83.437,08 euro ciascuno. Il jackpot sale così a 71 milioni di euro, una cifra che promette nuove attese e nuove speranze in vista della prossima estrazione. Di seguito tutte le combinazioni estratte nel concorso odierno di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Lotto: i numeri estratti oggi. Bari: 71 36 81 10 35 Cagliari: 42 69 62 52 35 Firenze: 3 80 38 54 11 Genova: 88 41 18 7 45 Milano: 48 43 11 17 57 Napoli: 18 55 10 15 4 Palermo: 14 77 10 5 54 Roma: 14 77 10 5 54 Torino: 79 87 42 55 40 Venezia: 62 18 85 74 1 Nazionale: 61 45 38 34 62 SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 ottobre, sale a 70,2 milioni di euro. $InCalabria - X Vai su X
(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati quattro '5' che vincono 31.754,72 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 69.500.000 di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche p - facebook.com Vai su Facebook
Superenalotto: niente "6", il jackpot sale a 71 milioni di euro - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 71 milioni di euro. Secondo agipronews.it
SuperEnalotto, vinti oltre 549mila euro e il Jackpot sale a 85,6 milioni - 41 di giovedì 13 marzo, con il Jackpot che arriva a 85,6 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera, venerdì 14 ... Da ilgiornale.it