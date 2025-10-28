Italo Balbo e la generazione che scelse d’irrompere nella Storia

Roma, 28 ott – Ottobre 1922. L’Italia è un Paese esausto. Lo Stato liberale sopravvive a se stesso, mentre il Paese reale si prepara a voltare pagina. In quell’autunno di crisi, un giovane fiorentino annota nel suo diario: “ Siamo in rivolta, e questa parola invece di farmi meditare come dovrebbe accadere a una persona normale, mi mette addosso una gioia sottile ”. È Mario Piazzesi, ventenne, uno dei tanti che di lì a poco avrebbero marciato verso Roma. In quella frase c’è l’anima di un’epoca: il disprezzo per la passività, il gusto dell’azione, la gioia di chi sente la storia scorrergli dentro. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

