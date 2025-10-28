Italiano Bologna il tecnico dei rossoblù dimesso dall’ospedale | Condizioni cliniche sono buone La nota del club

Calcionews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italiano Bologna, il tecnico lascia il Policlinico S. Orsola-Malpighi: il tecnico rossoblù sta bene. Il comunicato Buone notizie in casa Bologna: Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove era ricoverato a causa di una polmonite di probabile origine batterica, non legata al Covid. Il tecnico rossoblù, ristabilitosi, potrà tornare regolarmente al lavoro a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

italiano160bologna il tecnico dei rossobl249 dimesso160dall8217ospedale condizioni cliniche sono buone la nota del club

© Calcionews24.com - Italiano Bologna, il tecnico dei rossoblù dimesso dall’ospedale: «Condizioni cliniche sono buone». La nota del club

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Italiano160bologna Tecnico Rossobl249 Dimesso160dall8217ospedale