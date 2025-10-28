Italiano Bologna, il tecnico lascia il Policlinico S. Orsola-Malpighi: il tecnico rossoblù sta bene. Il comunicato Buone notizie in casa Bologna: Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove era ricoverato a causa di una polmonite di probabile origine batterica, non legata al Covid. Il tecnico rossoblù, ristabilitosi, potrà tornare regolarmente al lavoro a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italiano Bologna, il tecnico dei rossoblù dimesso dall’ospedale: «Condizioni cliniche sono buone». La nota del club