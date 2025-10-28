Italiani sempre più attenti agli animali domestici | la pet economy vale 4,2 miliardi di euro

Il mercato italiano della Pet Economy continua a crescere: secondo le stime di Assalco il valore del pet food per cani e gatti passa da 3,1 miliardi nel 2024 a 4,2 miliardi nel 2025. In aumento anche il settore della cura e benessere degli animali domestici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

